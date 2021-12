San Cataldo. Ancora interventi di abbellimento nel sito geominerario di Gabara.

SAN CATALDO. Il sito geominerario di contrada Gabara continua ad arricchirsi e ad abbellirsi per la gioia di quanti lo visitano o andranno a visitarlo.

In questo senso il geologo Angelo La Rosa, da sempre lodevolmente impegnato in questa attività di promozione e valorizzazione del sito, ha annunciato che è stata attivata la fontanella ed installato il vagoncino, dopo il restyling, con la piastra per il cambio di direzione.

La condotta dell’acqua corrente è stata realizzata con il contributo della Banca Toniolo di San Cataldo. Adesso si sta lavorando alle rifiniture.