Parroco sventa truffa della “Finta eredità”. Denunciato sessantasettenne.

Un parroco che guida una parrocchia in una frazione di San Giovanni in Persiceto nel Bolognese ha sventato una truffa e fatto denunciare dai carabinieri l’uomo che, con l’espediente di una ‘finta’ eredita’, ha tentato di spillargli 200 euro. Si tratta di un casertano di 67 anni residente nel Bolognese.

Spacciandosi per un medico dell’ospedale Bellaria, aveva contattato il religioso spiegando che un suo paziente, recentemente deceduto, aveva voluto lasciare 10mila euro in eredità alla parrocchia che, per le pratiche di donazione, avrebbe dovuto però sborsare 200 euro.

Il sacerdote, anch’egli 67enne, si e’ insospettito ma ha finto di prendere accordi con il sedicente medico, avvisando nel frattempo i carabinieri. All’appuntamento per la consegna dell’assegno, i militari che erano appostati nei paraggi sono intervenuti e hanno denunciato il truffatore.