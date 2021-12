Mussomeli, l’odissea di una raccondandata postale che ancora non trova il suo epilogo

Mussomeli. Altro che Pirandello.

Sembra incredibile che nell’era digitale dove con un click si spostano capitale che una semplice raccomandata invita tramite Poste italiane impieghi oltre un mese prima di essere restituita al mittente.

Eppure succede. E a nulla sono valsi almeno finora, le proteste, i reclami telefonici (l’ultimo ieri), i reclami scritti, una pec all’ufficio reclami.

La raccomandata con un documento importante spedito a un indirizzo di Forlì, viene presa in carico dall’ufficio postale di Mussomeli il 12 novembre. Arriva a Catania il 15, il 16 arriva a Bologna e il 17 viene tentato il recapito a Forlì.

“Impossibile consegnare l’effetto postale e per questo dichiarato da rinviare al mittente” si legge nella tracciabilità della raccomandata.

Quindi dal centro postale di Forlì viene e arriva al centro postale di Bologna il 18 novembre. Ovvero un mese fa, e lì si ferma.

Ma è possibile, si chiede la destinataria, che nel mondo digitalizzato e connesso con un click, una raccomandata costata 8 euro, venga abbandonata a se stessa nel modernissimo hub bolognese?

E dire gli interessatisi sono portati presso l’ufficio postale di Mussomeli quando hanno saputo che la raccomandata non era arrivata a destinazione ed hanno appunto saputo della mancata consegna, ricevendo rassicurazioni: sarebbe stata consegnata al mittente la prossima settimana.

Il 26 novembre nuova visita all’ufficio postale di Mussomeli, ma la raccomandata è ferma a Bologna. Viene presentato un primo reclamo telefonico, con numero protocollo 8007178273.Passano altri giorni, la raccomandata non si muove da Bologna. Segue un altro reclamo telefonico che diventa un sollecito.

Sembra che la raccomandata sia uscita da Bologna il 3 dicembre, ma di restituirla al mittente non se ne parla. Il 9 dicembre nuova visita all’ufficio postale di Mussomeli e braccia allargate, il 10 dicembre, viene presentato reclamo per iscritto, ad oggi rimasto senza riposta e nuovo reclamo telefonico. Viene ribadito che la raccomandata si trova presso il Centro di Bologna. L’11 dicembre viene presentato un nuovo reclamo tramite pec,anch’esso rimasto senza risposta.

Ieri, ultimo reclamo telefonico, viene comunicato che Poste italiane il 13 dicembre ha tentato un contatto telefonico attorno alle 15 per informare che non c’era alcuna novità e la raccomandata è sempre a ferma a Bologna