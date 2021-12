Italia, Covid: oggi 26.109 casi e 123 morti, nuovo record 4a ondata

Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi il nuovo record della quarta ondata: 26.109 casi, contro i 23.195 di ieri. Mai cosi’ tanti addirittura dal 12 marzo scorso, quando furono 26.824. I tamponi processati sono 718.281, 84mila piu’ di ieri, tanto che il tasso di positivita’ rimane stabile al 3,6%.

I decessi sono 123 (ieri 129), per un totale di 135.301 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche i ricoveri, con le terapie intensive che salgon di 47 unita’ (ieri +7) con ben 101 ingressi del giorno, e arrivano a 917, mentre i ricoveri ordinari sono 29 in piu’ (ieri +146), 7.338 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia (+5.304), seguita da Veneto (+3.383), Lazio (+2.652), Piemonte (+2.197) ed Emilia Romagna (+2.077). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.308.180. I guariti sono 13.704 (ieri 14.802) per un totale di 4.854.949. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 12.277 in piu’ (ieri +8.259) che salgono a 317.930. Di questi, sono in isolamento domiciliare 309.675 pazienti.