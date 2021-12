Italia, Covid: 16.806 casi, 72 morti e tasso positività al 2,5%

In Italia sono 16.806 nuovi casi di contagio al coronavirus (quando ieri erano 15.085 e una settimana fa 13.764) su 679.462 tamponi (ieri 573.775 tamponi) con un tasso di positivita’ stabile al 2,5% (-0,2% rispetto al giorno prima). Settentadue i decessi (ieri 103) per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 134.003. Aumentano anche i pazienti ricoverati che sono 5.298, ossia 50 in piu’ di ieri, cosi’ come quelli in terapia intensiva che sono 698.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi e’ il Veneto (2.873), davanti a Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia Romagna (1.464) e Campania (1.271). Il numero totale di casi da inizio pandemia e’ di 5.060.430. I dimessi/guariti sono 4.717.556 (+7.650 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 208.871 (+9.088). Di questi, 202.875 sono in isolamento domiciliare. (