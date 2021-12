House of Gucci. Le origini mussomelesi di Vince Riotta, l’attore che “marcia” al fianco di Lady Gaga

L’attore mussomelese Vince Riotta torna nelle sale cinematografiche con il fim “House of Gucci” in cui interpreta il ruolo di Fernando Reggiani, ovvero il patrigno di Patrizia Martinelli, da lui adottata, ovvero l’ex moglie di Maurizio Gucci, interpretata a sua volta dalla popstar di fama mondiale Lady Gaga.

Un film glamour di levatura internazionale diretto da un mostro sacro di Hollywood come Ridley Scott (giusto per citare qualche suo film; Alien, Blade Runner, Thelma e Louise, Il gladiatore) in cui vince Riotta, attore di origini mussomelesi, recita accanto a colleghi che sono autentiche icone del cinema d’autore, come Al Pacino.

La pellicola, un adattamento al libro “The House or Gucci Us Fashion Store your mother madness Glamour and Greed”, scritto da Sara Gay Ford ispirata ai fatti di cronaca che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani a essere la mandante dell’omicidio di suo marito, Maurizio Pucci, imprenditore presidente della famosa casa e moda ma che dopo aver divorziato da lei, con cui aveva avuto due figlie, aveva deciso di rifarsi una vita.

In questo film Vince Riotta interpreta Fernando Reggiani un ricco industriale, proprietario di un grande appartamento in via dei Giardini, che si innamora di Silvana, la madre di Patrizia, all’epoca lavapiatti in un locale, che viveva con la figlia in un modesto appartamento della periferia Milanese.

L’uomo decise di adottare la ragazza prima delle sue nozze. Vince Riotta, al secolo Vincenzo Ricotta, è nato in Gran Bretagna nella zona nord di Londra, nel 1959, da una famiglia mussomelese che era immigrata un paio di anni prima in cerca di fortuna. Il papà Giuseppe , con la mmma Giuseppina Tinnirello, nativa di Cammarata, avviò l’attività di imprenditore agricolo e crebbe due figli, il maggiore, Franco, e appunto Vincenzo.

A Mussomeli, dove torna quando può, vivono ancora i suoi parenti.

Vincent fin da piccolo amav recitare, studiò alla Royal Academy di Londra vivendo tra Roma e la capitale londinese dove lo portarono i vari impegni lavoro.

È sposato e padre di una figlia.

Nella sua fortunata carriera ha interpretato diversi lavori teatrali in Inghilterra in America, inoltre ha lavorato in numerosi film e fiction.

Nel 2000 ha anche vinto il premio quale miglior attore al festival cinema e Barcellona per “The Little Worm” e, tra gli altri riconoscimenti, di recente ha ottenuto il premio Flaiano.

A Mussomeli è tornato anche la scorsa estate, d’agosto, e tra i suoi progetti futuri anche quello di ambientare una serie il centro storico della terra Manfreda.