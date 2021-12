Giovane positivo al Covid fugge dal Pronto soccorso per non essere ricoverato

Positivo al Covid, è fuggito dal pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. E’ l’incredibile episodio che ha visto protagonista un giovane. Quest’ultimo aveva manifestato la ferma volontà di non essere ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Cervello.

A dare man forte al giovane in ospedale sarebbero stati alcuni familiari che gli avrebbero permesso di fuggire via con ancora attaccato il catetere e l’ago della flebo. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha rintracciato il giovane che dovrà essere portato in ospedale nel reparto Covid.