Due novità nell’offerta formativa dell’ITET Rapisardi Da Vinci: le curvature Management dello Sport e Robotica ed Intelligenza Artificiale

Da quest’anno si amplia l’offerta formativa dell’ITET Rapisardi Da Vinci .

L’indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING si arricchisce grazie alla curvatura MANAGEMENT DELLO SPORT . Tale curvatura mantiene l’orario e le discipline tradizionali ma i programmi delle discipline professionalizzanti sono orientate al mondo dello sport nello specifico l’inglese, l’Economia aziendale delle società sportive e il diritto sportivo.

In questo modo lo studente, oltre a sviluppare competenze nella gestione aziendale, acquisisce capacità gestionali e manageriali spendibili nelle società sportive come ad esempio gestire i rapporti con enti e federazioni, cercare sponsor e finanziamenti, curare i rapporti con la stampa, gestire gli aspetti legali, finanziari e fiscali della società sportiva e delle palestre.

Anche l’indirizzo INFORMATICA si arricchisce grazie alla curvatura ROBOTICA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE . Questa curvatura risponde alla forte richiesta del mercato di impiegare figure professionali con un’elevata competenza nei metodi e negli strumenti dell’intelligenza artificiale.



Gli studenti che frequenteranno questa curvatura a conclusione del triennio saranno capaci quindi di affrontare la progettazione, la realizzazione e la gestione di prodotti e servizi altamente innovativi. Tali approfondimenti si intendono fortemente raccordati al curricolo, di cui essi sono una ideale estensione ed integrazione; pertanto, nulla verrà accantonato rispetto a quanto indicato in origine dalle linee guida ministeriali.

La dirigente scolastica e il personale docente potranno offrire tutte le delucidazioni su tutti gli indirizzi e l’offerta formativa dell’Istituto durante l’open day che si terrà nei giorni 18 e 19 Dicembre (in entrambe le sedi di viale Regina Margherita e Via Filippo Turati ) previa prenotazione da effettuare sulla pagina web https://www.rapisardidavinci.edu.it/