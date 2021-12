Covid. Studio Nature, vaccino ‘vulnerabile’: omicron buca 2 dosi, booster fondamentale

Due dosi di vaccino non bastano per neutralizzare la variante Omicron del Covid-19, ma il booster a mRna è molto più efficace nel contrasto al virus. Lo dimostra uno studio pubblicato su Nature e firmato da Henning Gruell, Kanika Vanshylla, Florian Kurth, Leif E. Sander e Florian Klein.”Segnaliamo una quasi totale mancanza di attività neutralizzante contro Omicron nei sieri policlonali di individui vaccinati con due dosi del vaccino BNT162b2 COVID-19 e da individui convalescenti , così come la resistenza a diversi monoclonali in uso clinico – si legge nello studio -. Lo studio quindi dimostra che le immunizzazioni di richiamo possono essere fondamentali per migliorare la risposta immunitaria contro la variante Omicron.