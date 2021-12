Covid, Sileri: “No a corsa al tampone, meglio vaccinarsi”

Niente isterismi da tampone, usare il buon senso. Questa l’esortazione del sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri. Intervistato da Il Tempo, dichiara: “Niente paura ad andare a cena con gli amici. Meglio, pero’, se sono pochi e tutti vaccinati”. Correre in farmacia appena si ha avuto un contatto a rischio “non serve a nulla”, aggiunge il medico chirurgo, “tanto piu’ che il virus ha un tempo di incubazione di qualche giorno.

Meno che mai il tampone ‘preventivo’ in vista di cene a casa di amici: magari sono negativo adesso, ma saro’ positivo domani”. In vista delle cene con amici, Sileri consiglia di accertarsi “che tutti i commensali siano vaccinati, possibilmente con tre dosi: in questo modo il rischio, sia di infettare che di essere infettato, si riduce al massimo, molto piu’ che dopo aver fatto un tampone che vale ‘qui e ora’ e non ha alcun valore predittivo”.

Ridurre la quarantena per alcuni casi e’ “sensato, anche da un punto di vista scientifico”, per Sileri, se si tiene contro del rischio: “piu’ alto per i non vaccinati, minimo per chi ha fatto il richiamo”.