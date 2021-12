Covid, Brusaferro: “Con omicron casi saliranno ancora”

“Nelle ultime due settimane si sta diffondendo gradualmente la variante omicron. In questo momento convivere con le delta ma in prospettiva finirà per dominare, visto che è molto più trasmissibile. Il numero dei casi quindi è destinato a crescere ancora”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in un’intervista a Repubblica. Per l’Italia “si apre una fase nuova. Abbiamo fortunatamente una copertura vaccinale elevata, comunque migliorabile, e questo ci ha preservato e ci sta ancora preservando da conseguenze troppo negative.

Però dobbiamo ritirare fuori quella che io definisco la nostra ‘cassetta degli attrezzi’ per contrastare il virus, e intanto cerchiamo di capire meglio come si sviluppare la variante”.

Da qui la necessità che anche questo sia un Natale “di prudenza, grazie alla quale possiamo trascorrere le feste con i nostri cari. Dobbiamo essere attenti ai nostri comportamenti e consapevoli che la variazione omicron circola molto velocemente in Italia, proprio per non rinunciare agli affetti”