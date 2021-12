Covid: Agenas, Italia sopra soglia critica, +13% intensive, +16% reparti

L’Italia supera le soglie critiche per le ospedalizzazioni. Secondo i dati Agenas , aggiornati a ieri 28 dicembre, i ricoveri in area non critica hanno raggiunto il 16%, un punto percentuale in più rispetto al limite del 15%. Crescono anche i ricoveri in intensiva: la media nazionale tocca quota 13% (+1% rispetto al 12% registrato nel giorno precedente). Anche in questo caso, l’Italia sfora la soglia critica del 10%.