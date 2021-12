Caltanissetta, IISS “L. Russo”: conclusa la prima fase del progetto Erasmus+ “Migratory birds”

Con la fine di dicembre si conclude anche la prima fase del progetto Erasmus+ “Migratory Birds” , di cui l’ IISS” Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Prof.ssa Maria Rita Basta, è partner insieme all’ Institut La Plana, Spagna, e al Pieramatiko Gymnasio di Creta, Grecia.

Un interessante percorso cui partecipano gli alunni di tre classi prime del Liceo Linguistico e di una classe prima dell’indirizzo Economia, Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing, tutti impegnati a realizzare il proprio cammino verso l’inclusione e la valorizzazione delle altre culture, guidati dai propri docenti di Lettere e di Inglese ( lingua veicolare del progetto), proff. C. Capobianco, I. Porrello, L. Urrico, V. Dionisio, M.S. Giunta, F. Pettinato e J. Pilotta.

In un clima di grande entusiasmo e di fattiva collaborazione, pochi giorni fa i ragazzi hanno realizzato un incontro virtuale con gli studenti delle altre scuole coinvolte nel progetto e con loro si manterranno in contatto sulla piattaforma Twinspace per approfondire la loro conoscenza e collaborare nelle numerose attività previste prima di ogni mobilità.

Da qualche giorno un concorso per la scelta del migliore logo del progetto li vede impegnati a fare uso delle proprie competenze tecnologiche e grafiche, così come la realizzazione di un video che presenti ai nuovi compagni stranieri la propria scuola, città, regione e nazione ha innescato la circolazione di un’energia irrefrenabile e creativa come non riuscivamo più a vederne da due anni a questa parte.

Il progetto proseguirà con ulteriori incontri, tanto virtuali quanto in presenza (pandemia permettendo) e con molte altre attività finalizzate allo sviluppo dell’ identità consapevole e dell’accoglienza dell’altro, e si concluderà nel settembre 2022 presso l’IISS” Luigi Russo” di Caltanissetta, che ospiterà le scuole spagnola e greca per l’evento conclusivo. Notevole l’impegno profuso dal team organizzativo costituito dai proff. M. Calà, M.S. Giunta e J. Pilotta, che auspicano la realizzazione futura di nuovi progetti, sempre più coinvolgenti e ambiziosi.