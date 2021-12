Caltanissetta, concerto per Babbo Natale della Mast 79: mercoledì 22 dicembre

Tutto pronto per lo spettacolo canoro della scuola di canto Mast 79 in programma (oggi) mercoledì 22 dicembre dopo l’arrivo di Babbo Natale a Caltanissetta. L’evento inizierà alle ore 17.30 all’incrocio tra via Maddalena Calafato e via Regina Elena. Babbo Natale accompagnato dagli immancabili Elfi e da un corteo musicale formato dalle bande Albicocco e Verdi si recherà nella sua casa nissena allestita nella Galleria palazzo Benintende (Corso Vittorio Emanuele, 134) dove la sua slitta/carrozza resterà a disposizione di tutti i bambini. Dopo si terrà l’attesa esibizione della Mast 79.

La scuola canora è un’associazione culturale musicale diretta da Mariangela Rizza. “The Pop Singers Mast” è il coro dei Major choire della stessa associazione che ruota intorno ai ragazzi che studiano diverse discipline, quali il Canto, il Pianoforte, la Chitarra e la Recitazione; hanno vinto diversi premi in concorsi nazionali, fra i quali a Firenze Musical il concorso a Danza in fiera e a Roma Je so pazzo il concorso. Molteplici le esibizioni fatte come ospiti in occasione di concerti o di beneficenza. Ognuno di loro ha un già rodato percorso artistico personale.

Il coro, diretto dalla stessa direttrice artistica Mariangela Rizza, annovera: Davide Zito (anche chitarrista e docente di chitarra) , Alfonso Milazzo, Gloria Gelsomino, Francesca Mastrosimone, Marianna Intorre, Francesco Cereda, Vincenzo Miccichè, Miriam Loporto, Alessandra Rigano, Valeria Testa, Martha Messina, Francesca Gervasi, Manuela Talluto.

Ad Aprire il concerto i Little Vocal della scuola accompagnati da due piccoli pianisti, Francesco Cardillo e Iacopo Baio diretto dalla nostra docente di pianoforte Floriana Gallo.

Fra i Little: Aurora Mulè, Giovanna Annatelli, Giulia Raitano, Giulia Cammarata, Sophie Melfa, Paola Sortino, Matilde Dorato, Jasmine Nardo, Giulia Cammarata, Marta Falzone, Martina Meli , Claudia Di Dio.

I ragazzi canteranno il Natale a loro modo, dedicandolo ai bambini in attesa di doni ma anche al bambino che è in ognuno di noi. Oltre ai tipici canti Pop natalizi, alcune celebri hit della Disney, quali il Re Leone, Anastasia, Tarzan e il Gobbo di Notre Dame: versioni del tutto inedite, ma che simboleggiano la nascita di nuovi sogni e di nuove speranze.