Bookmaker online per lo sport mondiale a portata di click

Le abitudini sono dure a morire, soprattutto per i meno giovani. Una delle tradizioni italiane d’eccellenza era la passeggiata fino in ricevitoria due volte a settimana per compilare la schedina del totocalcio, facendo affidamento sull’esperienza di decenni di partite, formazioni, arbitri e allenatori. Il mondo digitale di oggi ha trasportato le iconiche schedine bianche e rosse in rete, permettendone la compilazione online con un paio di click e il pagamento direttamente dalla carta di credito come un acquisto su Amazon. Ma questa non è che la punta dell’iceberg. Piattaforme come 20Bet login offrono un assortimento di migliaia di competizioni sportive ogni giorno, dalla Serie A del calcio italiano ai campionati di cricket dell’emisfero meridionale: anche in tempo reale. E il successo di questo modello ha diverse ragioni.

Agli albori del gioco online, il principale motivo di resistenza da parte di chi era abituato alle sale tradizionali erano i dubbi, tramutatisi spesso anche in timori, riguardo alla legalità con cui questi siti operavano. La rivoluzione è scattata con la creazione di concessioni specifiche per la rete, realizzate prendendo come base quelle già esistenti per i casinò classici e adattandole alla realtà digitale. Gli italiani possono accedere a piattaforme con licenze emesse in tutto il mondo, come gli utenti globali possono utilizzare quelle tricolori con marchio ADM, dall’agenzia incaricata del ruolo di controllo in questo settore.

Trattandosi di casinò virtuali che puntano tutto sull’immagine e sulla presentazione, è normale che gli utenti prediligano i siti ben progettati e facili da navigare, i cui colori non sono un ostacolo alla concentrazione e tutte le informazioni importanti sono a portata di mano. Le sezioni dedicate alle scommesse, in particolare, tendono a mettere in evidenza le competizioni più importanti della giornata, oppure quelle che sono in corso di svolgimento, nella parte alta dello schermo. A questo si accompagna spesso una selezione degli sport più popolari, scelti a seconda della localizzazione geografica dell’utente. Se per gli italiani, come atteso, si tratta del calcio, gli australiani resteranno altrettanto soddisfatti di trovarvi rugby, AFL e cricket. Come per il totocalcio, anche la più complessa schedina elettronica si compila con pochi click in campi auto-popolati: non serve davvero altro che trovare il mercato giusto su cui scommettere.

Chi pensa che le schedine del mondo online siano riservate allo sport sta guardando solo la punta dell’iceberg. Con un esercito di allibratori presenti in tutto il mondo e impegnati a calcolare nuove quote ogni minuto, le piattaforme possono proporre mercati su letteralmente qualsiasi evento comporti un esito incerto e un gruppo di possibili risultati. Questi includono le elezioni politiche più seguite nel mondo, come quelle statunitensi, o anche votazioni locali specifiche per un paese, a cui si aggiungono le previsioni meteo, le pellicole premiate agli Emmy o agli Oscar ogni anno e il vincitore del prossimo premio Nobel per la pace. Pur restando in tema di sport, quelli giocati in campo non sono l’unico componente, ma a essi si aggiungono anche i sempre più popolari e-sport con sponsorizzazioni di aziende leader come Razer.

La rete è per sua stessa definizione globale e una piattaforma per scommesse basata su di essa deve poter essere in grado di accogliere e adattarsi a utenti di tutto il mondo. Con la concorrenza spietata che i siti si fanno l’uno con l’altro, avere accesso a un pubblico il più ampio possibile è un valore fondamentale. I casinò online sono sempre disponibili in versioni equivalenti, ma localizzate in diverse lingue e con metodi di pagamento e contenuti specifici per ciascuna regione. Allo stesso modo, anche l’assistenza clienti non può fare riferimento agli orari d’ufficio di un certo paese, ma essere disponibile 24 ore su 24, in italiano così come in inglese o in spagnolo. Soprattutto nell’ambito delle scommesse live, dove ogni secondo può fare la differenza tra una vincita o una perdita, gli operatori devono poter essere contattati immediatamente e nel modo più pratico possibile per non interrompere la concentrazione di chi sta seguendo un evento sportivo. Ecco perché i pulsanti delle live chat sono accessibili con un click del mouse, o un tocco sullo schermo.

Gli appassionati di sport scelgono una piattaforma rispetto a un’altra non solo in base all’assortimento di competizioni e mercati, ma anche a seconda della generosità delle promozioni offerte. Ci sono siti che offrono cashback su quanto speso per una scommessa, copiando il funzionamento delle carte di credito, e altri invece che accreditano premi di consolazione per quelle che non sono andate a buon fine. La comodità è un altro fattore importante quando si opera online. I bookmaker che svettano nelle recensioni hanno conquistato il pubblico con il loro servizio di streaming integrato, come con i canali SKY o UNIRE per l’Italia, che permette di seguire le gare e le competizioni su cui si è puntato direttamente dallo schermo del proprio telefono. Con la possibilità, ovviamente, di piazzare una schedina anche live.