A Sommatino assegnati 214mila euro del Fondo per i Comuni marginali.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha reso noto che al Comune di Sommatino è stato assegnato il Fondo per i comuni marginali. Al Comune di Sommatino vanno 214.151,16 euro. Le risorse, come ha spiegato il primo cittadino, potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento:

per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;

per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;per concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).