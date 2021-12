A San Cataldo mercatini di Natale anche il 22 e 23 dicembre. Ecco i provvedimenti per la viabilità

SAN CATALDO. Sono quelle del 17, 18 e 19 dicembre e del 4-5, 6 gennaio le date dei prossimi mercatini natalizi a San Cataldo. Tuttavia, c’è da dire che l’amministrazione comunale, proprio in queste ultime ore, ha deciso di integrare le date dei mercatini di Natale inserendo anche le giornate del 22 e 23 Dicembre che, dunque, saranno pure dedicate a questi mercatini che stanno riscuotendo un certo successo in Città.

In occasione dei mercatini di Natale, sono stati assunti alcuni provvedimenti da parte del comandante della Pm: nei giorni 17-18-19 Dicembre 2021 e 4-5-6 Gennaio 2022 è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli (0/24), ambo i lati, nelle seguenti strade: Piazza Papa Giovanni XXIII e Via M.llo Sardo; il giorno 12 Dicembre 2021 dalle ore 14,00 alle ore 21,00, è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli e il transito ai non residenti in: Corso Sicilia ( tratto da inc. Via Pirandello a inc. Piazza Papa Giovanni XXIII), Piazza Papa Giovanni XXIII e Via M.llo Sardo ;

i giorni 19 Dicembre 2021 e 6 Gennaio 2022 dalle ore 09,30 alle ore 21,00, è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli e il transito ai non residenti in: Corso Sicilia ( tratto da inc. Via Pirandello a Inc. Piazza Papa Giovanni XXIII ), Piazza Papa Gopvanni XXIII e Via M.llo Sardo; nei giorni 10-11-17-18 Dicembre 2021 e 4-5 Gennaio 2022 viene sospeso il parcheggio a pagamento istituito con O.D. n. 7 del 24/04/2021 nelle seguenti strade: Piazza Papa Giovanni XXIII e Via M.llo Sardo;