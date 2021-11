Sommatino. Il sindaco: “300.000 euro di nuovi investimenti , 10 milioni di euro di lavori finanziati che stanno per iniziare, un bilancio in avanzo; il nostro Comune non è mai stato così bene”.

SOMMATINO. Investimenti, copertura finanziaria di alcuni importanti lavori e conti comunali. Sono i tre punti approvati nell’ultimo consiglio comunale. Tre punti per la cui approvazione ad unanimità di presenti il sindaco ha espresso il suo plauso, ma ha anche voluto dire la propria. Il primo punto è stata l’approvazione degli investimenti per 300 mila euro per viabilità cittadina, scuola, case popolari, parchi e giardini.

Il sindaco Elisa Carbone ha commentato: “E’ un risultato per il quale lottiamo da tempo e che ha visto approvare un punto di grandissima importanza per la nostra comunità e il nostro territorio, ma non si può non esprimere rammarico per lo spreco di tempo con il quale si è arrivati a questo risultato in Consiglio; il voto all’unanimità è stato il frutto di un’opera di dialogo e confronto che ha raggiunto i risultati sperati, anche perché abbiamo presentato al Consiglio proposte per il bene della nostra comunità alle quali era impossibile dire no”.

Anche la copertura finanziaria riferita ad interventi importanti nel Comune è stata approvata all’unanimità dei consiglieri presenti. “La cosa grave – ha commentato il sindaco – è che questo atteggiamento politico di certa parte del consiglio comunale è stato posto in essere nonostante avessimo aperto ad un dialogo e ad un confronto serio e concreto; confronto che non c’è stato nel contesto di una situazione che in consiglio ha rischiato seriamente di far perdere alcuni importanti finanziamenti alla nostra Comunità, tra cui la trasformazione dell’ex piscina comunale in palazzetto dello sport, ma anche i lavori di manutenzione del parco urbano “Falcone – Borsellino”; questi investimenti, senza il voto favorevole dei consiglieri che l’hanno approvato, sarebbero andati perduti, per cui non posso che plaudere al loro senso di responsabilità e al loro amore per Sommatino”.

Sull’approvazione del Rendiconto 2017, infine, Carbone s’è espressa in questi termini: “Questo Rendiconto supera il dissesto e registra un avanzo; sul piano economico finanziario abbiamo affrontato anni difficili, ma oggi mi sento di poter affermare che è stato posto in essere dalla mia amministrazione comunale un risanamento complesso che ha permesso al nostro Comune di uscire fuori da una situazione di forte criticità; di tutto questo – ha concluso – non posso che ringraziare, oltre agli uffici comunali e agli assessori, anche quei consiglieri che, con il loro voto, hanno dimostrato senso di responsabilità e lealtà verso la loro stessa comunità”.