Sicilia, maltempo inclemente: tromba d’aria nell’Agrigentino, volano lamiere

Agrigentino flagellato dal maltempo. Una violenta tromba d’aria ha provocato dei danni nelle campagne di Canicatti’, in contrada Grottarossa, in una zona a confine con la provincia di Caltanissetta. L’impressionante fenomeno e’ stato ripreso con il cellulare da un abitante della zona e il video amatoriale e’ stato pubblicato sui social network. Dalle immagini si vedono i teli agricoli e parti di coperture in lamiera trascinati dalla furia del vento e portati a decine di metri di altezza.

Il maltempo ha pero’ provocato disagi in contrada Salice, con una interruzione nella tratta ferroviaria nella zona di Serradifalco – Canicatti’. Dal Dipartimento regionale della Protezione civile e’ stata comunicata, inoltre, una interruzione nella tratta Roccapalumba – Montemaggiore Belsito per presenza di acqua sui binari. Non va meglio nel capoluogo, dove una ventina di minuti di pioggia incessante sono bastati per fare allagare interi quartieri, saltare tombini e provocare cadute di detriti e fango sulle strade. Non si segnalano danni particolari ma e’ stato necessario, in alcuni casi, l’intervento dei vigili del fuoco o di altri passanti per estrarre dall’auto persone rimaste intrappolate a causa dell’acqua alta.