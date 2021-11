Sicilia, Guardia costiera sequestra 25 pesci spada ai Maas di Catania

Ispettori del Centro di controllo area pesca della Guardia costiera di Catania durante i controlli ai Mercati agro alimentare siciliano (Maas) 25 esemplari di pesce spada, per un peso complessivo di mille chili, non tracciabili che erano custoditi in una cella frigo di un rivenditore. Il commerciante e’ stato sanzionato con 1.500 euro.

Ogni singolo esemplare e’ stato sottoposto a prelievi di campioni da parte del personale sanitario dell’Asp catanese . Un solo esemplare e’ risultato non idoneo al Banco Alimentare per la successiva distribuzione alle associazioni caritatevoli della provincia di Catania.