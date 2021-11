Serradifalco. Nuovo murales per Giulio Rosk Gebbia a Milano sul tema dell’abbattimento delle disuguaglianze.

SERRADIFALCO. Nuova opera d’arte per Giulio Rosk Gebbia. Stavolta l’artista di strada serradifalchese l’ha realizzato a Milano realizzando un murales il cui tema è legato all’esigenza di eliminare distanze e disuguaglianze.

L’opera, di 200 metri quadrati, è intitolata “Close the Gap, Open your Future” ed è stata realizzata sulla facciata di un edificio in via De Castillia a Milano. A sponsorizzare la creazione dell’artista di strada serradifalchese è stata Fastweb. L’opera raffigura un bambino e una bambina che spingono i muri, solo apparentemente inamovibili, per ridurre la distanza che li divide. Una creazione che simboleggia la necessità di eliminare tutte le distanze che creano disuguaglianze.

Un messaggio nel quale c’è anche la precisa volontà di riqualificare la città, con Milano che, da qualche anno, si sta affidando a street-artist di fama internazionale per colorare e riqualificare intere aree abitative. Tra le particolarità di questo nuovo murales c’è che è stato realizzato con Airlite, una tecnologia che consente la purificazione dell’aria.

Nel Murales Giulio “Rosk” Gebbia propone un messaggio di grande attualità come l’urgenza di eliminare tutte le distanze che creano disuguaglianze per costruire una società sempre più inclusiva e più equa per tutti. L’opera è stata inaugurata oltre che in presenza dell’autore, anche dell’amministratore delegato di Fastweb Alberto Calcagno e di Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano.