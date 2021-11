Serie D. La Sancataldese, in dieci, pareggia 0-0 a Troina e si conferma in ripresa.

Nel girone I di serie D, una Sancataldese combattiva, determinata e sempre in partita ha conquistato un punto in casa del Troina pareggiando 0-0. C’è da dire che la gara in terra ennese è stata condizionata dall’espulsione di Valenti, con la Sancataldese che ha dovuto giocare in dieci per l’espulsione del portiere Valenti.

Eppure, nonostante il cartellino rosso dell’estremo difensore e l’inferiorità numerica, la Sancataldese s’è battuta al meglio delle sue possibilità riuscendo a conquistare un punto prezioso per la sua classifica. D’altro canto era importante conquistare i tre punti, ma era altrettanto fondamentale comunque riuscire a muovere la classifica, e la Sancataldese lo ha fatto e per di più imponendo il pari ad una diretta concorrente nella lotta per la salvezza.

Per il resto gara di grande sacrificio e di grande acume tattico da parte della squadra verdeamaranto ben diretta da Giovanni Campanella che ha dato la giusta carica ai suoi giocatori in un match che si presentava oltremodo insidioso per i verdeamaranto. La Sancataldese ha ora 7 punti in classifica e domenica prossima affronterà in casa il Biancavilla, altra formazione che lotta nelle zone basse della classifica in un match fondamentale per risalire definitivamente la china in questo non facile avvio di stagione.