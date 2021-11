San Cataldo. Claudio Lipari sostiene Sutera nel concorso dei Borghi più belli d’Italia. Ecco come votare.

SAN CATALDO. Claudio Lipari, amministratore del gruppo facebook “San Cataldo ripartiamo insieme”, sta sostenendo Sutera nel concorso dei Borghi più belli della Sicilia organizzato da Custonaci Web, coinvolgendo l’intero gruppo e chiedendo la collaborazione da parte di molte le realtà provinciali.

“Sutera è in finale per conquistare il titolo del “Borgo più bello della Sicilia”, non perdiamo l’occasione di portare turismo nell’entroterra Siciliano.

Per tutta la nostra provincia sarebbe un grande motivo di orgoglio questa vittoria, questi piccoli borghi non possono sparire e di conseguenza portare turisti da tutta Italia potrebbe contribuire a sostenere le piccole attività commerciali del posto. Votiamo Sutera, sosteniamola e lavoriamo tutti insieme con l’obiettivo comune di valorizzare il cuore della Sicilia”.

Per sostenere Sutera a vincere il titolo del “Borgo più bello della Sicilia”Clicca qui e metti la reazione WOW 😲 https://www.facebook.com/603044913107897/posts/4415771705168513/

La votazione si conclude oggi, 1 novembre alle ore 18.00

“Ringraziamo il sindaco Roberto Gambino per aver condiviso il post nella sua pagina e chiediamo il supporto anche da parte di tutti i sindaci e cittadini della provincia di Caltanissetta.

L’entroterra siciliano merita di essere valorizzato, non perdiamo questa occasione”.