Quarantene a scuola e terza dose vaccinale: la Cgil FLC chiede convocazione urgente del Tavolo Permanente Nazionale sulla sicurezza.

Si susseguono sugli organi di stampa anticipazioni riguardanti un nuovo protocollo per la gestione dei casi di COVID 19 nelle scuole e su una corsia preferenziale (da noi sempre auspicata) per la somministrazione della terza dose vaccinale al personale scolastico. Tutte decisioni che hanno un forte impatto sull’organizzazione della vita delle scuole e sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori al loro interno.

Proprio per monitorare e gestire in maniera condivisa queste situazioni legate all’emergenza pandemica e per assicurare che le attività scolastiche si svolgessero in osservanza delle misure di sicurezza il Protocollo nazionale sulla sicurezza aveva previsto l’istituzione un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo stesso. Visto il susseguirsi di indiscrezioni su temi che impattano fortemente il lavoro e la sicurezza nelle scuole, FC CGIL ne chiede l’immediata convocazione, affinchè le parti sociali, in rappresentanza dei lavoratori, vengano giustamente coivolte in queste decisioni.