Promozione. Riscatto Atletico Nissa: la squadra di Alessio Sferrazza ne fa 4 alla Gymnica Scordia.

Riscatto doveva esserci e riscatto c’è stato. L’Atletico Nissa, con una prestazione vincente e convincente, è riuscita a battere 2-4 la Gymnica Scordia e ad interrompere la serie di due sconfitte consecutive che aveva rimediato in campionato.

Lo ha fatto con una prestazione eccellente nella quale sono andati in gol Sammartino, Pulci, Vaccaro e Genova. Una quaterna che ha ridato nuovo slancio e smalto ad una squadra che sembrava averli persi dopo la gara di domenica scorsa rocambolescamente persa 1-2 contro il Belpasso al Palmintelli.

La squadra di Alessio Sferrazza s’è mossa bene segnando 4 gol e creando diverse altre palle gol. Una squadra che stavolta ha mostrato attenzione in retroguardia e soprattutto che ha finalizzato la mole di gioco espressa monetizzandola in reti sonanti.

Per l’Atletico Nissa, dunque, una domenica da incorniciare nella quale ha dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a lottare sino alla fine per la conquista di un posto nei play off.