Denunciati 7 cittadini stranieri a Ceppaloni dai carabinieri del comando provinciale di Benevento per truffa aggravata ai danni dello Stato e indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I militari dell’Arma hanno accertato che i 7 non erano residenti in Italia da almeno 10 anni così come richiesto per ottenere il beneficio di legge.