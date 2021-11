Pallavolo serie B2. Altra sfida impegnativa per la Traina fuori casa contro Fly Volley Marsala.

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta di sabato scorso contro il Caffè Trinca, preventivabile in sede di pronostico ma poco digeribile sul piano della prestazione, che la TRAINA SRL si trova di fronte un’altra corazzata del girone P della serie B2.

Infatti sabato prossimo a Marsala le nissene affronteranno la Fly Volley in quello che è oramai diventato un classico delle ultime due stagioni.

Dopo cinque giornate di gara la formazione lilibetana è l’imbattuta capolista del girone con 14 punti conquistati ed è reduce dalla trasferta di Brolo in casa della Saracena dove ha vinto al tie-break e in rimonta.

La formazione allenata da Marco Adornetto mira senza mezzi termini alla serie B1 e, dopo la scorsa stagione, ci riprova confidando in un organico dove brilla la stella di Chiara Scirè ma che risulta completo in ogni reparto.

Dall’altro lato della rete la TRAINA SRL vuole far dimenticare in fretta la sconfitta casalinga e riprendere a fare punti ancora più prestigiosi se conquistati contro una grande del campionato.

Nelle fila nissene, ancora in forse la presenza di Chiara Angilletta che sta cercando di recuperare dall’infortunio muscolare che l’ha resa indisponibile nella gara di sabato scorso, mentre l’imperativo di tutta la squadra è quello di ritornare ai livelli della trasferta di Comiso dove leggerezza mentale e determinazione agonistica fecero la differenza.

I precedenti sono a favore del Fly Volley per 3 a 1 nelle ultime due stagioni: con un 2 a 0 due anni fa in serie C e un 1 a 1 nello scorso campionato di serie B2.