Niscemi. Domani si riunisce il Pd cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative.

NISCEMI. Si terrà domani mercoledì 17 Novembre alle ore 18,00 in Via Bellini 42 presso la sede del Pd una riunione di partito sulla situazione politica locale. All’incontro parteciperà il Segretario Provinciale Peppe Di Cristina.

Il Partito Democratico a Niscemi, in linea con la politica nazionale e nei territori del partito, lavora con impegno per costruire una solida coalizione progressista e riformista con altre forze politiche, movimenti civici con cui si condividono programmi e valori. A riguardo si intende fortemente coinvolgere il mondo sindacale, imprenditoriale, del volontariato, dell’associazionismo, ogni cittadino che intende spendersi e scommettersi per la nostra città. Quanto sopra per mettere in campo una coalizione coesa, inclusiva, vincente con una visione condivisa di governo della città.

Definito il perimetro delle forze politiche e di movimenti civici con un condiviso programma si passerà alla individuazione del candidato o candidata Sindaco credibile, capace, con doti politiche ed umane tali da poter per guidare la coalizione di governo.

Il PD nelle elezioni comunali del prossimo anno vuole fornire al giudizio della città un programma di governo concreto e fattibile per dare un’alternativa credibile e vincente all’ Amministrazione Comunale in carica.