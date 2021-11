Mazzarino. Interrogazione del consigliere Livio D’Aleo sulla mancata erogazione dell’acqua.

MAZZARINO. Nuova interrogazione consiliare del consigliere comunale di minoranza Livio D’Aleo. In una nota rivolta al sindaco, al presidente del consiglio e all’assessore per i rapporti tra Giunta e consiglio comunale, il consigliere ha posto la questione riguardante la mancata erogazione idrica a Mazzarino.

<Da mesi – ha detto – le famiglie della nostra città lamentano il mancato arrivo dell’acqua nelle proprie abitazioni causando disagi per le attività quotidiane e per l’igiene; considerato che l’acqua è un bene primario ed è obbligo della società idrica garantire l’acqua a tutti i cittadini in quanto gestisce la fornitura giornaliera dell’acqua non solo presso le abitazioni dei cittadini, gli uffici e le scuole ma anche presso la struttura ospedaliera della nostra città, ritengo che ai contribuenti vada garantito un servizio giusto e regolare senza dover ricorrere a soluzioni improponibili come riempire i contenitori presso gli abbeveratoi o fontanelle sembrando di fare così un viaggio nel passato>.

Da qui l’interrogazione di Livio D’Aleo che ha chiesto al sindaco di sapere <Per quali motivi la società addetta all’erogazione dell’acqua non ha provveduto a inviare con regolarità l’acqua presso le abitazioni dei cittadini; quali azioni ha intrapreso affinché tale inconveniente non debba più ripetersi>.