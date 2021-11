Maltempo a Sommatino. Il sindaco: “Vicinanza a chi ha subito danni”.

SOMMATINO. “Da tutta la giornata il nostro ufficio tecnico è impegnato in attività di sopralluogo per verificare i danni ed intraprendere le azioni volte ad eliminare le criticità”.

Così il sindaco Elisa Carbone a proposito della situazione venutasi a creare nel territorio sommatinese a seguito del maltempo. “Abbiamo già verificato che il fango arrivato in corso Pio La Torre proveniva da uno smottamento di un terreno, se così non fosse stato, grazie anche all’attività di pulizia delle caditoie realizzata in questi anni, non ci sarebbero stati disagi e la pioggia sarebbe defluita come accaduto in altre zone del paese”.

Il sindaco ha poi concluso: “Esprimiamo vicinanza a chi ha subito danni, invitiamo chiunque ne avesse bisogno a contattare gli uffici comunali e raccomandiamo a tutti di usare la massima prudenza”.