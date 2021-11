Italia, vaccini: 6,8 milioni italiani non hanno fatto prima dose

Sono 6.827.928 gli italiani che non hanno ancora fatto una dose di vaccino anti Covid, il 12,6% della popolazione vaccinabile over 12. Il dato emerge dall’analisi dell’ultimo report del governo in base al quale la percentuale piu’ alta dei non vaccinati tra gli adulti e’ nelle fasce d’eta’ 40-49 e 30-39: rispettivamente il 15,99% – pari a 1.404.601 cittadini – e il 15,59%, che corrisponde a 1.059.039 persone.

Tra i cinquantenni sono 1.194.580 (il 12,38% del totale della fascia d’eta’) quelli che non hanno alcuna protezione contro il covid, mentre sono 727.620 (il 9,63%) tra i 60-69enni, 437.198 (il 7,26%) tra i settantenni e 207.284 (il 4,54%) tra gli over 80. Tra i giovanissimi, infine, ci sono 1.169.187 adolescenti tra i 12 e i 19 anni che non hanno fatto neanche la prima dose, il 25,27% del totale, dunque uno su quattro, e 628.419 (il 10,45%) nella fascia tra 20 e 29 anni.