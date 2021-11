Italia, un orso sul balcone: paura per una coppia nel frusinate

Se i grandi della Terra, dopo il G20 di Roma, si stanno ora confrontando a Glasgow sugli stravolgimenti della natura, c’e’ chi sperimenta in prima persona i cambiamenti in corso , con l’arrivo in centri abitati di animali che anticamente avevano un loro habitat, lontano dalla vita quotidiana delle persone. E cosi’ a Pescosolido, nel frusinate, una coppia si e’ trovata faccia a faccia con un orso sul loro balcone di casa. Tanta paura ma nessuna conseguenza.

Lo ha raccontato Annalisa Castagna di Pescosolido sui social: “Io e mio marito abbiamo avuto un incontro ravvicinato con l’orso. Un vis a’ vis a meno di un metro di distanza, ci separava la ringhiera del terrazzo. Sentendo dei rumori provenienti dal terrazzo terrazzo della camera da letto, incauti, incoscienti pensando a qualche malintenzionato, siamo usciti con le luci dei telefonini. Mio marito, vedendosi braccato poiche’ intanto l’orso aveva scavalcato, si e’ visto costretto a buttarsi di sotto”. Una caduta, racconta la donna, che ha provocato danni non gravi “fortunatamente”. Ma anche l’orso sembra che si sia spaventato, ed e’ scappato via.