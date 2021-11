Italia. Scoperti dalla Polizia Stradale 17.500 kg di pesce avariato in un autoarticolato.

Ben 17.500 kg di pesce per un controvalore commerciale di quasi 200.000 euro, doveva esser trasportato ad una temperatura di -25°C, mentre al momento del controllo il termometro del frigo indicava la temperatura di +0°C.

E’ quanto ha scoperto la Polizia di Stato in A/4 all’interno dell’area di Servizio Gonars Nord in un autoarticolato di nazionalità lituana. I poliziotti della Stradale di Palmanova, dopo un’accurata osservazione esterna del veicolo notavano nella parte posteriore del camion frigo, una copiosa fuoriuscita d’acqua dal portellone.

Insospettiti da tale anomalia, procedevano al controllo e ordinavano al conducente l’apertura dei portelloni posteriori, dalla quale conseguiva una notevole fuoriuscita d’acqua e un forte odore di pesce avariato. Immediatamente provvedevano ad informare e a richiedere l’intervento sul posto dell’Ufficiale Sanitario dell’Azienda Sanitaria Udinese Friuli Centrale che, effettuati i controlli di competenza, predisponeva al termine dell’attività il vincolo sanitario.

Per il conducente una pesante sanzione pecuniaria, mentre per tanti ignari consumatori, grazie alla Polizia Stradale, la possibilità di evitare il consumo di quel pesce avariato con tutte le immaginabili conseguenze per loro salute.