In Sicilia 466 nuovi casi di Covid e 7 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In crescita i casi Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, il numero dei nuovi contagiati è pari a 466, contro i 372 segnati nel bollettino diramato ieri, con una lieve flessione dei tamponi, 24.601. Dato che determina un tasso di positività che aumenta leggermente all’1,89%. Crescono i decessi, 7 (+3), i guariti sono 285, gli attualmente positivi si incrementano di 172 toccando quota 7.639. Ricrescono i pazienti ospitati reparti ordinari, 311 (+9), e delle terapie intensive 39 (+2) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.289 persone.

(ITALPRESS).