F.1 in lutto, morto a 79 anni Sir Frank Williams

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto a 79 anni Sir Frank Williams, il team principal più longevo della Formula 1. E’ stato il fondatore e manager della scuderia che porta il suo nome. Lo ha confermato Williams Racing. “E’ con grande tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex Team Principal della Williams Racing, all’età di 79 anni”, si legge sulla pagina social della scuderia.

“Siamo profondamente tristi per la scomparsa di Sir Frank Williams. La sua è stata una vita guidata dalla passione per il motorsport; la sua eredità è incommensurabile e farà parte per sempre della Formula 1 – le parole di F1 affidate a un post social -. Conoscerlo è stata un’ispirazione e un privilegio”.

(ITALPRESS).