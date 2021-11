Eccellenza. Un super gol di Illario e la Nissa batte il Castellammare conquistando il primato in classifica.

Una Nissa tenace, determinata e sempre in partita ha superato 1-0 il Castellammare a Campofranco. E’ stato un gol di Illario a consegnare i tre punti alla squadra di Angelo Bognanni che ha lottato contro un avversario che in trasferta non aveva mai perso e che era riuscito ad ottenere più punti che in casa.

Il Castellammare ha mantenuto fede alla sua fama mostrando una buona organizzazione di gioco e tanta solidità difensiva; la Nissa, comunque, grazie ad un super Illario è riuscita a venire a capo di un match molto duro. Il capitano della Nissa al minuto 77 ha lasciato partire un bolide terra aria che s’è insaccato all’incrocio dei pali della porta difesa dall’estremo difensore castellamarese.

Un gol che ha ricordato la prodezza che il centrocampista sardo aveva fatto con la Sancataldese lo scorso anno e che ha entusiasmato l’intero ambiente biancoscudato. Anche perchè la Nissa con questa vittoria è balzata in testa alla classifica del girone A di Eccellenza a pari punti con Akragas e Canicattì.

Per la squadra biancoscudata una vittoria che sa di primato che ne conferma l’ottimo momento di forma. La squadra ha tenuto bene contro un avversario tosto che l’ha impegnata in ogni zolla del campo. Alla fine vittoria per la Nissa che sabato prossimo va a Palermo per affrontare il Cus in un match che sarà fondamentale vincere per continuare a mantenere la testa della classifica.