Covid in Provincia. Ventotto i nuovi casi di positività.

Si registrano 28 nuovi casi di positività in Provincia di Caltanissetta. Lo ha reso noto il report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. I positivi sono tutti in isolamento domiciliare.

Di questi, 10 sono di Niscemi, 7 di Gela, 4 di Riesi, 3 di Santa Caterina, 2 di Caltanissetta, uno di Milena e uno di Villalba. E’ stato ricoverato in degenza ordinaria un paziente di Campofranco. Sono invece guariti dal Covid 16 persone di cui 10 di Riesi, 2 di Gela, 2 di San Cataldo, una di Mussomeli e una di Niscemi.

Complessivamente il numero di persone positive in provincia di Caltanissetta è di 342, di cui 321 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in degenza ordinaria, uno in terapia intensiva ed uno fuori provincia.