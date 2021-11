Caltanissetta, torna l’Università senza età organizzata dalla parrocchia San Pietro

Ritorna, a grande richiesta, per il sesto anno, l’Università senza Età. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dalla parrocchia di San Pietro a Caltanissetta continua a riscuotere successo e coinvolgere la popolazione locale.

A sostenere l’iniziativa è il parroco Don Rino dello Spedale Alongi e la comunità parrocchiale.

“Il nostro intento è soprattutto quello di accogliere e coinvolgere i nostri parrocchiani che, con questi appuntamenti, trovano l’occasione per incontrarsi, socializzare e creare relazioni e contatto” ha spiegato il parroco.

Gli incontri sono strutturati come delle conferenze condotte con un linguaggio adatto a tutti. Si chiama “università” ma non si registra la presenza, non ci sono interrogazioni né esami finali.

“Università”, dunque, intesa come “insieme di persone riunite in un luogo che si occupano o ascoltano la stessa cosa”. Cittadini che hanno anche superato gli “anta” che desiderano occupare il tempo libero in modo diverso e alternativo.

Gli incontri, per il primo quadrimestre che si svilupperà da novembre a gennario, seguiranno 3 macrotematiche: “Inglese”, “La Sicilia – immagine e rappresentazione”, “Corpo e mente… seduti a tavola”.

Le attività inizieranno l’11 novembre con la presentazione del volume del parroco Calogero Dello Spedale Alongi “Modelli di Catechesi e itinerari di vita cristiana nella Diocesi di Caltanissetta” durante un incontro curato da don Alcamo. Si dialogherà sulla pubblicazione della tesi di dottorato in Teologia Catechetica che il parroco nisseno ha conseguito nel settembre 2020 presso l’università pontificia salesiana di Roma. Il lavoro, di grande interesse, è stato pubblicato nell’aprile 2021 per la collana quaderni di presenza culturale per le Edizioni del Seminario a cura della Diocesi di Caltanissetta.

Gli incontri si terranno mediamente due volte a settimana, martedì e giovedì, intorno alle 17,30 e dureranno al massimo un paio d’ore per non affaticare troppo la platea. I relatori sono cittadini competenti di una specifica materia o argomento che si sono messi al servizio della comunità accogliendo questa attività di volontariato.

Curiosità o ricordi storici che spazieranno dalla Caltanissetta bombardata all’arte dei burattini, dai protagonisti che hanno dato il nome alle vie della città ai principi del benessere con alimentazione e attività fisica. Appuntamenti da non perdere per potersi sentire parte attiva di una comunità e scoprire nuove cose interessanti.

Per informazioni è possibile contattare i referenti coordinatori dell’Università: Maria Lupo (3333413120), Cettina Ginevra (3403336626), Fiorella Falci (3478254435) o la Segreteria (0934591830).

L’iscrizione è gratuita e avverrà direttamente il primo giorno di lezione. E’ obbligatorio, prima di partecipare a ciascun incontro, esibire il Green Pass e indossare correttamente la mascherina.