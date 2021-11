Caltanissetta, Settimana Sansecondiana: gli appuntamenti dal 19 al 30 novembre

In occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia la Società Dante Alighieri di Caltanissetta ha organizzato alcuni eventi aperti al territorio.

Si inizierà Venerdì 19 Novembre (1921 – 2021 Centenario della nascita di) alle ore 11,00 con la collocazione targa commemorativa sulla facciata del palazzo di Via Redentore n. 141 in cui Leonardo Sciascia visse dal 1961 al 1967. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Società Nissena di Storia Patria.

Lunedì 22 Novembre, per l’anniversario della morte di Piermaria Rosso di San Secondo, alle ore 11,00 al Cimitero Angeli sarà collocata la scultura realizzata dall’artista Lillo Giuliana davanti al sarcofago di Piermaria Rosso di San Secondo alla quale seguirà la visita delle tombe dei genitori nella cappella gentilizia della Famiglia Genova.

Venerdì 26 Novembre, alle ore 11,00 al Teatro Rosso di San Secondo si terrà il Convegno su Attualità di Piermaria Rosso di San Secondo a partire dalle opere narrative e teatrali con i registi Alberto Oliva, Laura Tedesco e i componenti della giuria: Marisa Sedita, Marcella Natale, Nadia Rizzo, Marcella Montoro, Aldo Rapè e Antonello Capodici.

Alle ore 18,00, sempre al Teatro Rosso di San Secondo, Alberto Oliva leggerà e commenterà IL PIZZICO DEL DIAVOLO, testo di Alberto Oliva e Mino Manni da La Fuga di Rosso di San Secondo. Alle ore 20,30 Teatro Rosso di San Secondo La Bella Addormentata, Compagnia teatrale Linguaggi diversi. A conclusione della serata S. E. il Prefetto Chiara Armenia consegnerà la Marionetta d’argento alla compagnia teatrale vincitrice del concorso.

Martedì 30 Novembre, alle ore 16,00 al Teatro Rosso di San Secondo il ciclo di incontri si concluderà con l’Anniversario della nascita di Piermaria Rosso di San Secondo con la Premiazione dei vincitori del Concorso di cultura Leonardo Sciascia e Piermaria Rosso di San Secondo con la partecipazione di Felice Cavallaro, presidente della Strada degli Scrittori.