Caltanissetta, riparte il Salus Festival: eventi dal 29 novembre al 7 dicembre

Salute, cinema, sport, cultura e musica nella settima edizione del Salus Cine Festival e del Salus Festival, organizzati dal Cefpas, da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre a Caltanissetta e lunedì 6 e martedì 7 dicembre a Gela.

Un calendario di incontri, seminari scientifici e proiezioni cinematografiche che conferma la strategicità e il ruolo di “incubatore” al servizio del territorio del Centro per la formazione permanente e l’aggiorna – mento del personale sanitario. Si comincia il 29 e 30 novembre al Teatro Margherita con il Salus Cine Festival, sui corretti stili di vita, organizzato con il patrocinio della Cineteca di Bologna e con la collaborazione dell’Assessorato della Salute della Regione e del Comune.

Il Salus Cine Festival ospiterà registi, attori, sceneggiatori e produttori di fama nazionale e internazionale e giovani promesse del cinema. Si parlerà di prevenzione e medicina anche al Salus Festival l’1, il 2 e 3 dicembre al Cefpas. Per la prima volta il Salus Festival sarà anche a Gela il 6 e 7 dicembre al teatro comunale Eschilo. L’importanza della musica nella vita dei bambini e degli adulti è la novità dell’edizione 2021.

Al centro dell’evento la promozione della salute con visite specialistiche e screening gratuiti per i cittadini grazie al supporto dei partner istituzionali e del mondo delle associazioni. Fitto il calendario degli incontri del Salus Festival in programma nelle aule del Centro di via Mulè: la cerimonia di inaugurazione sarà aperta dalla lectio magistralis curata dal prof. Ernesto Burgio dell’European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles.

Numerosi i seminari scientifici che tratteranno i temi della telemedicina, della dieta mediterranea e dei corretti stili di vita, dello sport e della salute, della sicurezza stradale, dei trapianti e delle donazioni. Si parlerà anche della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e degli effetti sulla salute nell’era post Covid.

«Il Salus Festival si conferma un appuntamento importante per la promozione e la prevenzione della salute sul territorio da parte del Cefpas, il polo formativo che negli ultimi anni si sta candidando a diventare un innovativo hub formativo capace di coniugare ricerca, innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione nell’area centrale della Sicilia, rendendolo competitivo ed economicamente attrattivo per gli investimenti», dice Roberto Sanfilippo, direttore generale Il dott. Roberto Sanfilippo del Centro.