Caltanissetta, Antenna RAI. Protesta delle Associazioni ambientaliste: “gravi responsabilità civili e penali”

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle sezioni locali delle principali associazioni ambientaliste della città in merito allo smontaggio dell’antenna RAI.

A seguire il testo integrale firmato da Ivo Cigna (Legambiente), Renato Mancuso (Comitato Parco Antenna S. Anna), Leandro Janni (Italia Nostra) ed Ennio Bonfanti (WWF).

In merito alle ultime note della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, in cui la stessa “dichiara” che sull’Antenna Rai non insistono vincoli paesaggistici e culturali e, dunque, di non dovere dare alcuna autorizzazione, circa la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) di demolizione dell’Antenna della Collina Sant’Anna, le scriventi Associazioni segnalano alle autorità preposte quanto segue:

 la sentenza TAR citata nelle note della Soprintendenza conduce nella direzione

esattamente contraria al parere di estraneità della stessa Soprintendente in quanto la sentenza stessa fa espressamente salvi i beni di interesse storico e tra questi

sicuramente vi è l’Antenna;

 l’Antenna Rai ha infatti, indiscutibilmente, alto e rilevante valore storico e ciò non

solo è dimostrato dai numerosi ed universalmente conosciuti studi sull’argomento da parte di insigni esperti del mondo scientifico ed accademico italiano e internazionale, ma è soprattutto confermato dalla relazione tecnico scientifica elaborata e ufficializzata proprio dalla stessa Soprintendenza in sede di richiesta di apposizione del vincolo culturale; la suddetta relazione è stata ufficialmente redatta e prodotta dalla Soprintendenza in data 03/03/2017 e illustra con ampie e dettagliate motivazioni, articolate in 9 pagine, il notevolissimo valore storico della

peculiare struttura reticolare;

 peraltro, tra i firmatari della suddetta relazione tecnica risulta lo stesso tecnico della Soprintendenza, architetto Ettore Di Mauro, che sottoscriverà poi la nota del

19/11/2021, in cui sempre la Soprintendenza comunica al Comune di Caltanissetta che per la SCIA di smontaggio della “struttura in ferro” non necessità alcuna autorizzazione, in quanto sulla stessa non ricade alcun tipo di vincolo storico-

culturale e neanche paesaggistico.

 Ci chiediamo: