Bompensiere, nuovi confrati al “SS. Sacramento”

BOMPENSIER – Doppia giornata di festa per la Confraternita SS. Sacramento e per la Parrocchia di Bompensiere. Infatti nel giorno del 1° novembre in cui si festeggiano tutti i Santi si è svolta la cerimonia di accoglienza e vestizione di due nuovi confrati durante la Santa Messa serale celebrata dall’Arciprete Parroco Padre Salvatore Giuseppe Pignatone. I due nuovi confrati Vincenzo Monella e Andrea Monella, zio e nipote, seguono le orme confraternali del padre Onofrio Monella per Vincenzo e nonno per Andrea. Il confrate Onofrio ci ha lasciati all’inizio dell’anno. A Bompensiere la Confraternita non ha molti aderenti confrati proprio perché sono pochi gli abitanti ma la cerimonia, nonostante le limitazioni della pandemia, ha visto la compartecipazione di buona parte dei fedeli parrocchiani oltre la presenza delle autorità civile e militari, appositamente invitati. Durante la funzione si è seguito il cerimoniale che la confraternita si data nel tempo e nella tradizione. Dopo l’omelia si è proceduto alla “chiamata” da parte del segretario Lillo Arnone e all’accoglienza da parte del Superiore Giuseppe Capobianco e del Vice Superiore Mario Campanella. Gli stessi dopo il rito e le promesse dei novizi hanno fatto indossare loro il “camice bianco con cintolo”, la “visiera bianca”, la “mantella” ed il medaglione con impresso il “Cristogramma” JHS, il tutto accompagnato dall’abbraccio corale dei confrati. Contestualmente si è proceduto a proclamare le promesse e le professioni di Fede inserite nel Credo. Cerimonia emozionante e coinvolgente oltre che per la Parrocchia anche per tutta la comunità di Bompensiere. Il cammino della Confraternita prosegue sotto la guida pastorale dell’Arciprete e nella testimonianza di vita religiosa, la partecipazione alla missione di evangelizzazione della Chiesa, testimoniando il Vangelo nella famiglia, nel lavoro, nel mondo sociale, politico ed economico e nella cultura. Prosegue nel suo svolgersi temporale dalla fondazione, avvenuta il 24 marzo 1692 fino ai giorni nostri. Sempre al servizio della Chiesa.