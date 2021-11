Benefici per i dehors. Giovanni Guarino (Ascom): “Vanno prorogati per aiutare gli esercenti provati dall’emergenza Covid”.

Il prossimo 31 dicembre 2021 scadranno i benefici e le semplificazioni previste per i dehors durante il periodo di emergenza sanitaria. Tali semplificazioni consentono a bar e ristoranti di lavorare all’aperto con spazi ampliati e attraverso una procedura di richiesta redatta in forma alleggerita e con la totale esenzione del pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

Lo ha reso noto il delegato dell’Ascom Caltanissetta Giovanni Guarino, che ha sottolineato: “Sembra che il governo nazionale stia valutando una proroga di tali misure anche per il 2022. Qualora tali misure non venissero prorogate a partire dal 1° gennaio 2022 tornerebbero in vigore le norme nazionali e regolamentarie ordinarie”.

Pertanto, il delegato dell’ASCOM SICILIA CALTANISSETTA, Giovanni Guarino, ha chiesto alle amministrazioni comunali della provincia di Caltanissetta, anche in assenza di una legge di proroga del governo nazionale, di mantenere i vantaggi anche per il 2022, affinchè gli esercenti possano recuperare i gravosi danni subiti durante il periodo pandemico.