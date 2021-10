Volley femminile, B2. Albaverde Traina srl, domenica esordio in campionato a Comiso

Rimasta alla finestra ad osservare le dieci avversarie impegnate nella prima giornata del girone P della serie B2 femminile, la TRAINA srl si appresta ad affrontare l’esordio in campionato previsto domenica 24 ottobre alle 18:00 a Comiso.

Cresce l’attesa in casa nissena dopo quasi due mesi di preparazione e la prima uscita è prevista nello stesso campo dove la scorsa stagione Erba e compagne disputarono la prima gara in assoluto in serie B2.

Le comisane di Concetta Marchisciana, affiancata in panchina da Giacomo Tandurella, sono reduci dalla sconfitta al tie-break a Brolo in casa della Cassiopea Lavalux Sisa matricola in questo campionato.

Due le ex della gara: tra le padrone di casa Tania Marino (40 presenze tra C e B2 e 524 punti con la maglia dell’Albaverde), mentre tra le ospiti Jennifer D’Antoni che lo scorso anno ha disputato la finale regionale under 19 con il Comiso.

E’ quasi impossibile fare un pronostico in un girone tutto siciliano dove la prima giornata ha decretato alcune conferme e tante sorprese e che probabilmente tra qualche settimana comincerà a definire i valori in campo con un primo assaggio sabato 23 ottobre con lo scontro tra Gesan Com Fly V. Marsala e V. Valley FuniviaEtnea Catania tra le principali indiziate a disputare un campionato di vertice.

“Prevedo un campionato molto equilibrato – ha dichiarato alla vigilia il presidente dalla TRAINA SRL Albaverde Sergio Montagnino – con tante squadre, tra cui la nostra, che scenderanno in campo con un mix di giocatrici esperte e giovani in cerca di affermazione. Credo che ogni gara sarà una battaglia e vincerà chi avrà nervi saldi e maggiore lucidità nei momenti decisivi.”

“Noi affrontiamo il campionato – è il commento del DG Giuseppe Panebianco – gara dopo gara con la consapevolezza che non esistono incontri dal risultato scontato. Ho molta fiducia in questo gruppo e sono sicuro che con il contributo di tutto lo staff questa squadra ha le potenzialità per fare una buona pallavolo e attirare il pubblico di appassionati al PalaCannizzaro”.

Questo il roster della TRAINA SRL:

Centrali: Alessandra Erba (K), Valeria La Mattina, Diana Ferraloro

Palleggiatrici: Noemi Spena, Milly Apruti

Bande ricevitrici: Sara Gervasi, Chiara Angilletta, Gabriella Milazzo, Marta Zaffuto

Opposti: Jennifer D’Antoni, Erika Profita

Liberi: Lorena Tilaro, Carla Pagano

Mentre è ancora da definire il trasferimento di Ginevra Raspanti attualmente tesserata con l’Accademia V.

STAFF TECNICO:

Allenatore: Francesca Scollo

II allenatore: Fabrizio Montagnino

Allenatore: Carina Gotte

Allenatore: Fabio Tolini

Preparatore atletico: Luciano Zappalà

Scout woman: Annamaria Castellano

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO E COLLABORATORI:

Presidente: Sergio Montagnino

Direttore Generale: Giuseppe Panebianco

Team Manager: Francesca Romeo

Addetto agli arbitri: Salvatore Miraglia

Responsabile settore giovanile: Antonio Milazzo

Medico nutrizionista: Antonio Sedita

Responsabile Comunicazione : Vincenzo Di Maria

Produzioni Audio/Video: Totò Venti

Fotografo ufficiale: Alberto Morelli (FotoMorelli)

Speaker gare casalinghe: Gianluca Rizza (DJ Extralarge)

Addetto al campo di gara: Marcello Gioè