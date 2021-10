Vaccino, covid: studio, efficace al 90% contro le forme

I vaccini anti- Covid sono efficaci al 90% contro le forme gravi della malattia. E’ quanto emerge da un ampio studio condotto in Francia su 22 milioni di persone per una durata di 7 mesi. A 14 giorni dalla seconda dose i ricercatori hanno osservato una riduzione del rischio di essere ricoverati e di morire superiore al 90% negli over 50 anni.

Questo vale per i vaccini Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca (il siero Johnson&Johnson non e’ stato preso in considerazione nello studio). Inoltre, il vaccino “sembra efficace anche contro la variante Delta, anche se manca ancora il distacco necessario” per una valutazione definitiva. I risultati dello studio, realizzato da Epi-Phare, sono basati sui dati di 11 milioni di vaccinati over 50 e su quelli di altri 11 milioni non vaccinati della stessa fascia di eta’.

Dallo studio, condotto fra il 27 dicembre 2020 e il 20 luglio scorso, e’ anche emerso che l’efficacia del vaccino “non sembra diminuire fino al quinto mese” dall’inoculazione, ma cio’ non significa che la protezione non sia efficace dopo il quinto mese.