Sommatino. Rinviata a lunedì discussione in consiglio sulle variazioni di bilancio su investimenti per 4,5 milioni di euro.

SOMMATINO. Il consiglio comunale di ieri ha deciso di rinviare a data da stabilire la discussione su: Programma Urbano Parcheggi, Piano Urbanistico Commerciale e Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche. Anche il punto sulle variazioni di bilancio, già approvate dalla giunta e che riguardano investimenti per il nostro paese per un ammontare di quasi 4.500.000 euro, è stato rinviato alla seduta di consiglio comunale di lunedì prossimo, 25 ottobre 2021, alle ore 18:00.

Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone, che ha ribadito: “Come Amministrazione Comunale continueremo a lavorare per la nostra comunità e ci auguriamo che presto si possano investire tutte le risorse economiche a disposizione ed iniziare tutti i progetti a vantaggio del nostro paese”.