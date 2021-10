Sommatino. L’Amministrazione comunale destina fondi per sistemare i tetti degli alloggi popolari.

SOMMATINO. “La politica seria è quella di chi, ascoltando le richieste, riesce a programmare il lavoro ed a dare le risposte. Con serietà abbiamo trovato e destinato le somme necessarie per intervenire sui tetti degli alloggi popolari e porre fine ai problemi di infiltrazione delle acque, e come sindaco ho chiesto all’ufficio tecnico di progettare l’intervento”.

Così il sindaco Elisa Carbone che ha annunciato la destinazione di somme per intervenire una volta per tutte sul problema legato alle infiltrazioni che si registrano nei tetti degli alloggi popolari. “Forse qualcuno – ha proseguito – si chiederà anche stavolta perché la risposta arriva ora. Diverse sono le ragioni: la più semplice è che per fare bene qualunque cosa serve tempo, abbiamo dovuto superare le enormi difficoltà finanziarie del Comune, abbiamo attraversato e fronteggiato una pandemia con tutte le sue conseguenze ed i rallentamenti che ha causato”.

Il sindaco ha poi concluso: “È naturale porsi degli interrogativi, e proprio per questo vi mettiamo a conoscenza delle nostre azioni e di come procedono i nostri interventi, ma bisogna ascoltare le motivazioni e, soprattutto, chiedersi anche perché, prima dell’amministrazione Carbone, le stesse risposte non le abbiano date altri”.