Sicilia, perseguitava la ex: arrestato un 44enne a Catania

Carcere per un catanese di 44 anni, indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna 43enne. L’uomo e’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di piazza Verga. L’uomo e la sua ex compagna avevano intrattenuto un rapporto sentimentale per cinque anni e, nello scorso mese di luglio, avevano deciso d’intraprendere una convivenza che, pero’, e’ durata soltanto 15 giorni a causa del comportamento persecutorio di lui che succube della sua dipendenza per le sostanze alcoliche, aveva tenuto in piu’ occasioni dei comportamenti violenti ed oltraggiosi nei confronti della compagna per la quale, tra l’altro, nutriva una morbosa ed asfissiante gelosia.

L’uomo, nonostante esercitasse l’attivita’ di meccanico, richiedeva sempre denaro alla donna che, settimanalmente, gli elargiva piccole somme di denaro che lui dilapidava nell’acquisto di alcolici che, inevitabilmente, ne accrescevano l’indole aggressiva con manifestazioni violente, verbali e fisiche. Stanca di tali comportamenti la donna gia’ nel 2019 gli aveva manifestato la propria volonta’ di interrompere la relazione, suscitando la sua reazione a seguito della quale l’aveva afferrata per i polsi e schiaffeggiata oppure in un’altra occasione, mentre si trovavano in auto, aveva tenuto una condotta di guida dissennata per incuterle paura e mettendo in pericolo pedoni e automobilisti. La donna in passato aveva presentato due querele nei confronti del compagno.