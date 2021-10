Rassegna Stampa. Le scuole superiori chiedono nuovi corsi per potenziare l’offerta

Tre istituti secondari di istruzione superiore di Caltanissetta ed uno di Gela hanno fatto istanza al Libero Consorzio comunale, cui fanno capo, per l’attivazione di nuovi indirizzi di studio così da incentivare e differenziare ulteriormente la rispettiva offerta didattica, soddisfacendo in tal modo le accresciute richieste in tal senso. I nuovi corsi dovrebbero essere attivati a partire dall’anno scolastico 2022 – 2023.

Con una circolare dello scorso luglio l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha fornito direttive in materia e in base ad esse il commissario straordinario del Libero Consorzio Duilio Alongi ha deliberato la presa d’atto delle richieste dei dirigenti degli istituti interessati per i quali c’è già stato il placet degli organi collegiali interni. Per quanto riguarda il Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo”, guidato dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, la richiesta è relativa all’attivazione del Liceo Artistico Indirizzo Audiovisivo e Multimediale, e del Professionale Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo.

La dirigente dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Mario Rapisardi – Leonardo da Vinci”, Santa Iacuzzo, ha invece richiesto il corso serale per adulti – Indirizzo “Servizi Commerciali”, e quello serale per adulti – Indirizzo “ Informatica e Telecomunicazioni”. Per l’Istituto “Luigi Russo”, diretto dalla prof. Maria Rita Basta, il nuovo indirizzo richiesto è il corso serale “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie”.

Infine, dall’Istituto Tecnico “Ema – nuele Morselli”di Gela è stata inoltrata dalla dirigente Serafina Ciotta la richiesta per le seguenti articolazioni (corsi diurni): “Energia” dell’indiriz – zo Meccanica, Meccatronica ed Energia; “Viticoltura ed Enologia” indiriz – zo Agraria, agroalimentare e agroindustria; “Biotecnologie sanitarie” in – dirizzo Chimica, materiali e biotecnologie; richiesto anche un corso serale per l’indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica.

I dirigenti hanno dichiarato – era condizione imprescindibile – che per tali nuove attivazioni non ci sono aggravi di spesa e pertanto non si prevedono oneri aggiuntivi a carico del Libero Consorzio giacché le scuole interessate dispongono già di strutture, locali ed attrezzature idonei, nonché del personale, necessari per l’avvio dei nuovi indirizzi. Le istanze con relativa documentazione, corredate delle suddette deliberazioni commissariali, saranno trasmesse all’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per il tramite degli uffici scolastici dell’Ambito territoriale di Caltanissetta.