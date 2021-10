Mussomeli, stradelle interpoderali. In arrivo finanziamenti regionali. 8 interventi approvati

MUSSOMELI – Con nota assessoriale dell’Agricoltura della Regione Siciliana Prot. 65461 del 19 ottobre 2021 è stato comunicato, tra l’altro, che ben 8 interventi sulla Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali del nostro territorio, nell’ambito della Misura 4.3.1 del PSR 2014-2021, sono stati finanziati per un importo complessivo di oltre 4.900.000,00 euro. “Si tratta di un risultato straordinario, ha commentato il sindaco Catania, per dare sfogo alle nostre aziende agricole, permettendo una accessibilità agevole a beneficio della loro produttività”. Gli interventi finanziati sui due bandi sono i seguenti: BANDO I – 1) Associazione Interpoderale SAN CONO (pos. 22) per un importo di € 571.120,31; 2) Associazione Interpoderale MANDRA NERA (pos. 86) per un importo di € 872.042,58; BANDO II – 1) Associazione Interpoderale 3 FONTANE (pos. 19) per un importo di € 612.404,52; 2) Associazione Interpoderale MINTINA GORGO DI SALE REALMUTISI (pos. 35) per un importo di € 853.577,71; 3) Associazione Interpoderale SAN FRANGIORE (pos. 42) per un importo di € 488.781,00; 4) Associazione Interpoderale CASAZZA FIUMICELLO (pos. 68) per un importo di € 499.896,00; 5) Associazione agricola QUARTO DI ROSA (pos. 98) per un importo di € 725.316,39; 6) Associazione Interpoderale GORGONDI SALE PISCAZZO (pos. 100) per un importo di € 766.530,36; Nei prossimi giorni verranno perfezionati e notificati i decreti di finanziamento (a coloro che non lo hanno ancora ricevuto) per poi attivare le procedure di attivazione degli interventi. Si tratta, dunque, di uno straordinario risultato che darà respiro alla viabilità rurale al servizio di oltre 150 aziende agricole del nostro territorio .

